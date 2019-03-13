شكرا لقرائتكم خبر عن مصر بطلا للدورة العربية المدرسية لليد وتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بقيادة مديره الفنى محمد عادل، بطلًا للدورة العربية المدرسية، بعد فوزه على المنتخب السعودى ٢٦-١٨ فى المباراة الختامية للدورة التى أقيمت على الصالة المغطاة رقم ٢ باستاد القاهرة الدولى.

ورفع المنتخب المصرى كأس الدورة المدرسية وسط احتفاء من الجانب السعودى وباقى المنتخبات المشاركة بالطلاب المصريين، تعبيرا عن الروح الرياضية التى سيطرت على الدورة.

وعقب نهاية المباراة قام المسئولون عن الدورة والاتحاد العربى للتربية البدنية والرياضة المدرسية بتسليم الكئوس والميداليات للفائزين، بحضور هشام السنجرى رئيس قطاع الأنشطة بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة إيمان حسن رئيس اللجنة العليا، وتامر فكرى مدير الدورة، ورانيا لاشين نائب رئيس اللجنة العليا، ومصطفى شوقى عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، ومازن القبيسى الرئيس التنفيذى للاتحاد العربى للتربية البدنية والرياضة المدرسية، ويحيى الصايدى عضو مجلس إدارة الاتحاد العربى، وعبد الحفيظ إيزام رئيس الاتحاد الجزائرى، وخالد الصالحى رئيس الاتحاد الأفريقى لتنس الطاولة، ومعتز عاشور رئيس الاتحاد المصرى لتنس الطاولة، ورؤساء الوفود العربية المشاركة.

وجاء فى المركز الثالث للدورة منتخب الجزائر بعد فوزه على نظيره اللبنانى (32/23)، وحل المنتخب الإماراتى فى المركز الخامس بعد فوزه على نظيره الفلسطينى بنتيجة ٣٢- ١٦.

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وعلى صعيد المنافسة فى تنس الطاولة، حصدت المصريات فريدة محمد ميدالية ذهبية، وآلاء يحيى الفضية، وشهد سامح فى المركز الثالث حاصده الميدالية البرونزية.

وفاز الجزائرى تشايشى عبد الباسط بذهبية منافسات الفردى، والثنائى المصرى يوسف محمد عبد الوهاب، وزياد وليد الشوه بفضية والبرونزية على الترتيب.

وعلى صعيد منافسة الناشئين توج المنتخب المصرى بذهبية، وحصد المنتخب اللبنانى الميدالية الفضية، والميدالية البرونزية كانت من نصيب السعودية.

وفى إطار منافسات الطالبات فاز المنتخب المصرى بذهبية الدورة، والمنتخب الجزائرى حصد الميدالية الفضية، والمنتخب اللبنانى بالبرونزية.