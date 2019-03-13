كرستيانو رونالدو يقود يوفنتوس لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله هاتريك

تنطلق اليوم مباريات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز ستاديوم في إيطاليا بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في إياب ثمن النهائي، وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين مما يُعطي أتلتيكو مدريد الأفضلية في مباراة العودة خارج الأرض.

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة، وقد خصصت شبكة قنوات بين سبورت القناة الأولى لعرض المباراة بتعليق حفيظ دراجي للاستمتاع بأفضل تعليق عربي على المباراة.

مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

ومن الجدير بالذكر أن رئيس نادي أتلتيكو مدريد قد وعد الجماهير بالوصول لنهائي دوري الأبطال والفوز به لذا فقد أدلى بتصريحات مفادها أن اتلتيكو لن يرحم اليوفنتوس على أرضه، وتم تغريم سيموني مدرب اتلتيكو بسبب إشارة مسيئة للجماهير وقد تحددت الغرامة بقيمة 20 ألف يورو.