نتيجة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا… وكرستيانو يُسجل هاتريك

يلتقي اليوم يوفنتوس مع اتلتيكو مدريد في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، وقد انتصر اتلتيكو مدريد بهدفين مقابل لاشيء مع موجود رونالدو ضمن تشكيلة يوفنتوس، وقد استطاع اتلتيكو تحقيق الفوز على أرضه ويأمل تحقيق فوز جديد خارج الأرض حيث أكد رئيس النادي على أنه لن يرحم يوفنتوس.
مباراة اتلتيكو مدريد ويوفنتوس
ومن الجدير بالذكر أن يوفنتوس لم يستطع تحقيق الفوز على اتلتيكو مدريد حتى الآن في ثلاثة مباريات جمعت بين الفريقين، وقد استطاع اتلتيكو تحقيق الفوز عليهم في مباراتين وتعادلوا في مباراة واحدة، ويُقدم اتلتيكو مدريد أداء جيد في الدوري المحلي وكذلك يوفنتوس الذي يتصدر ترتيب الدوري المحلي.
نتيجة مباراة اتلتيكو مدريد ويوفنتوس
وتُذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي على أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش، وقد سافر عدد كبير من جماهير أتلتيكو مدريد إلى إيطاليا لحضور المباراة ومساندة فريقها وتوجهت الجماهير إلى فندق إقامة الفريق في صباح اليوم لتشجيع اللاعبين.
- الدقيقة 11: استحواذ من جانب يوفنتوس وهجمات خطيرة متفرقة على مرمى اتلتيكو
- الدقيقة 25: رونالدو يتسلم الكرة ولكن دفاع اتلتكو يحولها إلى رمية جانبية، واتلتيكو مضغوط بقوة يوفنتوس
- الدقيقة 26: رونالدو يسجل الهدف الأول لصالح يوفنتوس برأسية ولا أروع
- الدقيقة 38: ضغط متواصل من جانب اتلتيكو مدريد لمحاولة إحراز هدف التعادل لتأمين التأهل
- نهاية الشوط الأول من اللقاء ويوفنتوس يتقدم بهدف نظيف ويسعى بقوة لاحراز الهدف الثاني والثالث لخلق ريمونتادا على الأتليتي
- بداية شوط اللقاء الثاني
- الدقيقة 48: رونالدو يُسجل الهدف الثاني لصالح يوفنتوس ليحسم التعادل في مجموع المباراتين
- الدقيقة 66: عرضية من الجهة اليُمنى لصالح يوفنتوس والدفاع يتدخل برأسية ترتد لوسط الملعب
- الدقيقة 86: رونالدو يسجل الهدف الثالث من ضربة جزاء
- يوفنتوس يصعد لدور الثمانية من البطولة