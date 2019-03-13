نتيجة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا… وكرستيانو يُسجل هاتريك

يلتقي اليوم يوفنتوس مع اتلتيكو مدريد في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، وقد انتصر اتلتيكو مدريد بهدفين مقابل لاشيء مع موجود رونالدو ضمن تشكيلة يوفنتوس، وقد استطاع اتلتيكو تحقيق الفوز على أرضه ويأمل تحقيق فوز جديد خارج الأرض حيث أكد رئيس النادي على أنه لن يرحم يوفنتوس.

مباراة اتلتيكو مدريد ويوفنتوس

ومن الجدير بالذكر أن يوفنتوس لم يستطع تحقيق الفوز على اتلتيكو مدريد حتى الآن في ثلاثة مباريات جمعت بين الفريقين، وقد استطاع اتلتيكو تحقيق الفوز عليهم في مباراتين وتعادلوا في مباراة واحدة، ويُقدم اتلتيكو مدريد أداء جيد في الدوري المحلي وكذلك يوفنتوس الذي يتصدر ترتيب الدوري المحلي.

نتيجة مباراة اتلتيكو مدريد ويوفنتوس

وتُذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي على أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش، وقد سافر عدد كبير من جماهير أتلتيكو مدريد إلى إيطاليا لحضور المباراة ومساندة فريقها وتوجهت الجماهير إلى فندق إقامة الفريق في صباح اليوم لتشجيع اللاعبين.