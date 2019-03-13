بالفيديو.. أول لاعب يسجل 126 هدفًا بأوروبا.. رونالدو يتوهج بثنائية أمام أتلتيكو مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - وضع البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس الإيطالي في المقدمة بثلاثة أهداف "هاتريك" أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بإياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف الأول في الدقيقة الـ27 بضربة رأسية أودع بها رونالدو الكرة في شباك الحارس أوبلاك، مستغلا عرضية متقنة أرسلها الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي.

ثم عاد رونالدو بعد مرور أربع دقائق من عمر الشوط الثاني ليسجل الهدف الثاني ولفريقه من ضربة رأسية جديدة، أثبتت تقنية خط المرمى تجاوزها لخط المرمى.

وفي الدقيقة الـ85، دون رونالدو الهاتريك بعدما أحرز الهدف الثالث له ولفريقه من ضربة جزاء، حيث أطلق الكرة قوية في الزاوية اليمنى للحارس يان أوبلاك.

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وبالتالي أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل 127 هدفًا في مسابقات الأندية الأوروبية، بواقع 123 مع ريال مدريد وأربعة مع اليوفي.

وتجاوز رونالدو عدد الأهداف التي أحرزها في دور المجموعات خلال مسيرته بدوري الأبطال، حيث سجل 63 هدفًا في الأدوار الإقصائية بخلاف 61 في دور المجموعات.

وأحرز صاحب الـ33 عامًا الهدف الـ25 خلال 33 مباراة أمام أتلتيكو مدريد في جميع المسابقات، ليصبح ثاني ضحاياه المفضلة بعد فريق إشبيلية الذي استقبل 27 هدفًا.

وكانت مباراة الذهاب بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس انتهت بفوز الروخي بلانكوس على ملعبه في إسبانيا بنتيجة (2-0).