محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
منحت تقنية خط المرمى، هدفا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، خلال مواجهة فريقه أمام أتليتكو مدريد، في لقاء ضمن منافسات إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوربا.
وأحرز رونالدو من ضربة رأس، الهدف الثاني ليوفنتوس، وأكدت تقنية تكنولوجيا خط المرمى، صحة هدف كريستيانو، بعدما أبعد أوبلاك الكرة من داخل المرمى.
وكان رونالدو قد افتتح أهداف يوفنتوس في الدقيقة 27 من أحداث المباراة، عن طريق ضربة رأس بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق بيرنارديسكي.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين دون مقابل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تقنية "خط المرمى" تتدخل.. كريستيانو يضرب أتلتيكو بهدف ثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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