مباشر دوري الأبطال.. يوفنتوس 3-0 أتلتيكو.. مان سيتي 7-0 شالكه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس الإيطالي لإقصاء أتلتيكو مدريد الإسباني من دوري أبطال أوروبا، بعدما أحرز هاتريك قاد به اليوفي لربع نهائي المسابقة في المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز أتلتيكو بهدفين دون رد، ليتفوق يوفنتوس في مجموع اللقاءين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي المباراة الأخرى، لقن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه شالكه الألماني درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليه بنتيجة (7-0).

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ألمانيا انتهت بفوز مانشستر سيتي (3-2) ليصعد إلى دور الثمانية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (10-2).

ملخص مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

ألغى حكم المباراة هدفا أحرزه يوفنتوس مع بداية المباراة عن طريق المدافع كيليني بعدما ثبت وجود خطأ ضد كريستيانو رونالدو، الذي دخل في الاتحام قوي مع الحارس أوبلاك في الدقيقة الرابعة من المباراة.

وفي الدقيقة الـ27، نجح يوفنتوس في افتتاح التسجيل بضربة رأسية من كريستيانو رونالدو أودعها في شباك الحارس أوبلاك، بعدما استغل البرتغالي عرضية متقنة من بيرنارديسكي أرسلها من الجبهة اليسرى.

وكاد يوفنتوس أن يضاعف النتيجة في الدقيقة الـ31 عن طريق بيرنارديسكي من ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء، لكن تسديدته مرت فوق العارضة الأفقية لمرمى أتلتيكو بقليل.

وقبل نهاية الشوط الأول، جاءت أخطر فرصة أتلتيكو مدريد من ضربة رأسية لم ينجح في استغلالها موراتا بعد عرضية كوكي داخل منطقة الجزاء، لتمر فوق مرمى يوفنتوس دون تغير في النتيجة.

وبعد مرور أربع دقائق من انطلاق الشوط الثاني، عاد رونالدو ليسجل الهدف الثاني له وليوفنتوس من ضربة رأسية لتتخطى الكرة خط المرمى، حيث أثبتت تقنية خط المرمى تجاوز الكرة ليتم احتساب الهدف.

كاد يوفنتوس في الدقيقة الـ81 أن يسجل الهدف القاتل لأحلام أتلتيكو مدريد، بعدما وصلت الكرة إلى البديل الشاب مويس كين ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وفي الدقيقة الـ85، دون رونالدو الهاتريك بعدما أحرز الهدف الثالث له ولفريقه من ضربة جزاء، حيث أطلق الكرة قوية في الزاوية اليمنى للحارس أوبلاك، لتصبح النتيجة (3-0) ليوفنتوس.

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تشكيل يوفنتوس: تشيزني - كانسيلو - بونوتشي - ليوناردو - كيلليني - جورجيو - سبينازولا - بيانيتش - ماتويدي - ايمري تشان - بيرنارديسكي - ماندزوكيتش - كريستيانو.

تشكيل أتلتيكو مدريد: أوبلاك - أرياس - خيمينيز - جودين - فران - كوكي - هيرنانديز - ساؤول - ليمار - موراتا - جريزمان.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وشالكه

افتتح مانشستر سيتي التسجيل من ضربة جزاء سددها الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في الدقيقة الـ35، بعدما أودع اللاعب الكرة في منتصف المرمى على طريقة بانينكا بشكل رائع.

ثم عاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الشخصي الثاني والثاني لفريقه بعدما استغل تمريرة ستيرلنج داخل المنطقة ليسددها بين أقدام حارس شالكه في الدقيقة الـ39، قبل تأكد "فار" من عدم وجود تسلل.

وفي الدقيقة الـ42، أحرز السيتي الهدف الثالث عن طريق ليروى ساني بتسديدة أطلقها بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء لتتهادى في الشباك بعد مرورها من بين أقدام الحارس.

وسجل ساني هدفاً في الدقيقة 53 بعد انفراد تام ومراوغة الحارس والتسجيل في الشباك، لكن هذه المرة تدخل تقنية الفيديو كان لصالح الضيوف، وتم إلغاء الهدف بسبب تسلل اللاعب الألماني.

تقنية الفيديو تدخلت للمرة الخامسة لتحسب هدفاً لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 57 بعد عرضية من ليروى ساني حولها رحيم سترلينج قوية بيمناه إلى الشباك.

وفي الدقيقة الـ71، أحرز السيتي الهدف الخامس عن طريق بيرناردو سيلفا، بعدما استغل البرتغالي تمريرة ساني داخل المنطقة ليودعها بيسراه أرضية في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى شالكه.

وفي الدقيقة الـ78 أحرز مانشستر سيتي الهدف السادس عن طريق فيل فودين بعدما راوغ الحارس ليودع الكرة داخل الشباك.

الهدف السابع للسيتي جاء في الدقيقة الـ83 عن طريق البديل البرازيلي خيسوس الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية الضيقة لحارس مرمى شالكه.

تشكيل مانشستر سيتي: إيدرسون، دانيلو، ووكر، لابورت، زينتشينكو، جوندوجان، ستيرلنج، بيرناردو سيلفا، ديفيد سيلفا، ساني، أجويرو.

تشكيل شالكه: فارمان، بروما، ساني، ستامبولي، مكيني، سيردار، بن طالب، أوتشيبكا، كونوبلينكا، أمبولو، بورجستالير.