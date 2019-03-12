مباشر.. نتيجة وأهداف مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد اليوم 12 مارس 2019 في دوري أبطال أوروبا –...

نتيجة وأهداف مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد اليوم، ما زلنا نتابع معكم ما يخص مباراة اتلتيكو مدريد ويوفنتوس اليوم الثلاثاء الثاني عشر من مارس 2019 الجاري في لقاء العودة بدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث يستقبل ملعب أريانز ستاديوم واحدة من المباريات الهامة والكبيرة في دوري الأبطال الأوروبي والتي يسعى من خلالها يوفنتوس لتحقيق التوازن في دوري أبطال أوروبا وتعويض الخسارة التي تعرض لها في لقاء الذهاب، ولعل جميع الجماهير تتابع الآن ملخص ونتيجة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا.

ومن خلال الدور المنوط به عبر موقعنا نزودكم بتغطية مستمرة أول بأول فيما يخص نتيجة وأهداف مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد اليوم في لقاء العودة بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، ويدخل فريق اليوفي لقاء اليوم وعينة على تسجيل أربعة أهداف أو ثلاثة على الأقل من أجل تخطي وتعويض الخسارة الماضية تلك المباراة ستكون هامة جداً لأنها ستحسم من المتأهل للدور المقبل.

نتيجة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد اليوم مباشر

يبحث الكثير الآن عن ملخص ونتيجة مباراة اتلتيكو مدريد ويوفنتوس اليوم، أهداف يوفنتوس واتلتيكو مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا، مشاهدة ملخص أهداف مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء 12-3-2019 في دوري أبطال أوروبا، وهذا ما سنتابعه معكم من خلال السطور القليلة المقبلة عبر هذا المقال.

ملخص مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد

تنطلق مباراة اتلتيكو مدريد ويوفنتوس اليوم الثلاثاء 12 مارس 2019 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر وفلسطين، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، فيما تنطلق صافرة الحكم لمباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل حسب توقيت الإمارات.

نتيجة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد اليوم: انطلقت المباراة وسط أجواء شديدة الحماس من لاعبي الفريقين ومن الجماهير في مدرجات ملعب ستاديوم، تابعوا معنا ملخص واهداف مباراة اتلتيكو مدريد ويوفنتوس اليوم الشوط الأول والثاني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك خلال تحديث مستمر لهذه الصفحة.

دقيقة 5: كيلليني يسجل هدف لـ يوفنتوس والحكم يعود لتقينة الـVAR ويقوم بإلغائه لوجود خطأ على رونالدو لصالح دفاعات اتلتيكو مدريد.

الدقيقة 22: كريستيانو رونالدو يسدد كرة قوية ولكن الحارس يتصدى لها.

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دقيقة 26: جووووووووووول، رونالدو يسجل هدف ليوفنتوس من رأسية أكثر من رائعة ويعيد الأمل لليوفي في المباراة، وتصبح نتيجة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد 1-0 لصالح اليوفنتوس الآن.

مرور نصف ساعة من مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد ويظل التقدم لصالح اليوفي برأسية رونالدو.

وينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم يوفنتوس بهدف رونالدو، تابعوا معنا وملخص مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد الشوط الثاني.

انطلق الشوط الثاني من المباراة الآن، وتوغل متكرر من عناصر اليوفي بحثاً عن تسجيل الهدف الثاني.

دقيقة 48: جوووووووووول عن طريق كريستيانو رونالدو لصالح يوفنتوس عن طريق رأسية قوية من رونالدو كاد الحارس أن يتصدها لها ولكن الكرة عبرت خط المرمي بأكملها ويحتسب الحكم هدف ثاني لليوفي.

ما زالت عناصر يوفنتوس تتوغل وتكثف الهجمات بحثا عن تسجيل الثالث وسط تكتلات دفاعية من عناصر فريق اتلتيكو مدريد من أجل الحفاظ على الشباك وإنقاذها من الدون رونالدو.