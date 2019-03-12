اليوم الجديد علق الإعلامي عمرو أديب، على تغريدة الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بشأن تصريحاته الأخيرة والتي أثارت الجدل. وكتب أديب عبر حسابه الرسمي على تويتر: «معلش يا صلاح أصل أنت قاعد في لندن مش متابع حالة التوحش اللي بقت موجودة في مستشفى مجانين السوشيال ميديا». وتابع: «الناس يوم ترفعك ويوم تهبدك الأرض ركز أنت في مستقبلك ولا يهمك وبص للملعب وما تبصش للتويتر». وتعرض صلاح لهجوم من الجماهير المصرية بعد تصريحه أمس، بأنه يشعر بالضغط الفترة الأخيرة بسبب وصوله لمكانة لم يصل إليها أي لاعب عربي أو أفريقي.

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كانت هذه تفاصيل خبر عمرو أديب يرد على تغريدة «صلاح»: أنت قاعد في لندن مش متابع الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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