بالفيديو.. بالتخصص.. رأسية رونالدو تمنح يوفنتوس التقدم أمام أتليتكو مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، هدف التقدم لفريقه أمام أتليتكو مدريد، في لقاء ضمن إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.
وجاء هدف رونالدو في الدقيقة 27، مستغلا عرضية من الجانب الأيسر عن طريق فيديريكو بيرنارديسكي، حولها الرتغالي لهدف في شباك الفريق الإسباني.
ويعد هذا هو الهدف رقم 23 لكريستيانو رونالدو في شباك أتليتكو مدريد خلال 33 مباراة.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بخسارة يوفنتوس خارج أرضه بهدفين دون رد، ويحتاج للفوز بأكثر من هدفين للتأهل للدور ربع النهائي.
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