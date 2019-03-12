بالفيديو..شباك أتليتكو مدريد تهتز.. والـ" var" يلغي هدفا ليوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سجل جورجيو كيلليني، مدافع فريقه يوفنتوس هدفا في شباك أتليتكو مدريد، بلقاء ضمن إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، لكن الحكم ألغاه بداعي خطأ ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واستغل كيلليني كرة داخل منقطة جزاء أتليتكو مدريد ليسددها في الشباك، لكن الحكم قرر الاستعانة بتقنية "var" ليقرر إلغاء الهدف واحتساب خطأ ضد رونالدو.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بخسارة يوفنتوس خارج أرضه بهدفين دون رد، ويحتاج للفوز بأكثر من هدفين للتأهل للدور ربع النهائي.