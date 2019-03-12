مباشر دوري الأبطال.. يوفنتوس 1-0 أتلتيكو.. مان سيتي 3-0 شالكه

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراتي إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بين يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي وشالكه الألماني.

يوفنتوس 2-0 أتلتيكو مدريد

ألغى حكم المباراة هدفا أحرزه يوفنتوس مع بداية المباراة عن طريق المدافع كيليني بعدما ثبت وجود خطأ ضد كريستيانو رونالدو، الذي دخل في الاتحام قوي مع الحارس أوبلاك في الدقيقة الرابعة من المباراة.

وفي الدقيقة الـ27، نجح يوفنتوس في افتتاح التسجيل بضربة رأسية من كريستيانو رونالدو أودعها في شباك الحارس أوبلاك، بعدما استغل البرتغالي عرضية متقنة من بيرنارديسكي أرسلها من الجبهة اليسرى.

وكاد يوفنتوس أن يضاعف النتيجة في الدقيقة الـ31 عن طريق بيرنارديسكي من ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء، لكن تسديدته مرت فوق العارضة الأفقية لمرمى أتلتيكو بقليل.

وقبل نهاية الشوط الأول، جاءت أخطر فرصة أتلتيكو مدريد من ضربة رأسية لم ينجح في استغلالها موراتا بعد عرضية كوكي داخل منطقة الجزاء، لتمر فوق مرمى يوفنتوس دون تغير في النتيجة.

وبعد مرور أربع دقائق من انطلاق الشوط الثاني، عاد رونالدو ليسجل الهدف الثاني له وليوفنتوس من ضربة رأسية لتتخطى الكرة خط المرمى، حيث أثبتت تقنية خط المرمى تجاوز الكرة ليتم احتساب الهدف.

تشكيل يوفنتوس: تشيزني - كانسيلو - بونوتشي - ليوناردو - كيلليني - جورجيو - سبينازولا - بيانيتش - ماتويدي - ايمري تشان - بيرنارديسكي - ماندزوكيتش - كريستيانو.

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تشكيل أتلتيكو مدريد: أوبلاك - أرياس - خيمينيز - جودين - فران - كوكي - هيرنانديز - ساؤول - ليمار - موراتا - جريزمان.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز أتلتيكو مدريد على ملعبه بنتيجة (2-0).

مانشستر سيتي 3-0 شالكه

افتتح مانشستر سيتي التسجيل من ضربة جزاء سددها الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في الدقيقة الـ35، بعدما أودع اللاعب الكرة في منتصف المرمى على طريقة بانينكا بشكل رائع.

ثم عاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الشخصي الثاني والثاني لفريقه بعدما استغل تمريرة ستيرلنج داخل المنطقة ليسددها بين أقدام حارس شالكه في الدقيقة الـ39، قبل تأكد "فار" من عدم وجود تسلل.

وفي الدقيقة الـ42، أحرز السيتي الهدف الثالث عن طريق ليروى ساني بتسديدة أطلقها بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء لتتهادى في الشباك بعد مرورها من بين أقدام الحارس.

تشكيل مانشستر سيتي: إيدرسون، دانيلو، ووكر، لابورت، زينتشينكو، جوندوجان، ستيرلنج، بيرناردو سيلفا، ديفيد سيلفا، ساني، أجويرو.

تشكيل شالكه: فارمان، بروما، ساني، ستامبولي، مكيني، سيردار، بن طالب، أوتشيبكا، كونوبلينكا، أمبولو، بورجستالير.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز السيتي خارج ملعبه بنتيجة (3-2) في ألمانيا.