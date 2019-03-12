لجنة الاتحاد الأفريقي تتفقد ملعب الإسكندرية

قامت لجنة الاتحاد الافريقي لكرة القدم بزيارة لملعب استاد الإسكندرية، خلال جولتها لتفقد الملاعب المستضيفة لبطولة أمم افريقيا 2019 والمقرر اقامتها في مصر. وتابعت اللجنة أعمال التجديدات والتطوير بأستاد الإسكندرية استعدادا لبطولة كأس الأمم، بحضورعامر حسين رئيس مجموعة الإسكندرية و أحمد مجاهد منسق اللجنة المنظمة للبطولة، ومجدى عبدالغني المشرف على لجنة الاستادات والملاعب وبحضور أعضاء الاتحاد الأفريقي كاف. يذكر إن بطولة امم افريقيا تنطلق في يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا أفريقيا.

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