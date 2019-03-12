رئيس الوزراء يتابع مع وزير الرياضة تجهيزات استادات كأس الأمم الإفريقية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمتابعة اخر الاستعدادات الخاصة بتجهيز ورفع كفاءة الاستادات التى سوف تستضيف بطولة كاس الأمم الأفريقية ٢٠١٩، لكرة القدم.

وجاء خلال الاجتماع الاتي:-

- عرض صبحي الموقف بشأن كل إستاد على حدة، وتطور الأعمال والتجهيزات التى تتضمن رفع كفاءة

غرف الملابس، والعيادة، ووحدة كشف المنشطات، والمدرجات، ودورات المياه، بالإضافة إلى تجميل مداخل ومخارج الاستادات، والمناطق المحيطة بها.- اطمأن رئيس الوزراء إلى أن أعمال التجهيز تسير وفقاً للخطة المستهدفة فى كافة الملاعب والاستادات، وكذا فيما يخص ملاعب التدريب سواء الملحقة بالملاعبالرئيسية، أو ملاعب التدريب المنفصلة للفرق المشاركة فى البطولة.- وجه رئيس الوزراء بضرورة استمرار هذا الجهد والأداء بنفس المعدلات حتى يتسنى الانتهاء من كافة الأعمال قبل افتتاح البطولة بوقت كاف.- إقامة مباراة تجريبية قبل البطولة على كل ملعب على حدة وفقاً لما هو متبع.- قيام وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة لدعوة شخصيات رياضية بارزة على المستوى العالمي للمشاركة فى حفل سحب قرعة كأس البطولة.