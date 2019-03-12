مصطفى طنطاوي مسئولًا إعلاميًا للقاء الأهلي والساورة

رفع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، درجة الاستعداد القصوى لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري التي ستقام مساء السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأبدى كاف اهتماما خاصا بالإعلام في

تلك المباراة، لما تتضمنه من اهتمام عربي كبير بشكل عام، ومصري بشكل خاص، وذلك بسبب موقف الفريقين من المجموعة، وحاجة كلاهما إلى الفوز للتأهل إلى الدور التالي منالبطولة.

ولذلك قرر الاتحاد الإفريقي تعيين المصري مصطفى طنطاوي مسئولا إعلاميا للمباراة، من أجل تنسيق الناحية الإعلامية وتذليل كافة العقوبات التي قد تواجه الإعلاميين في هذا اللقاء.

ويمتلك مصطفى طنطاوي خبرات كبيرة في العمل الإعلامي على الصعيدين الدولي والإفريقي، بالإضافة إلى عمله السابق في بطولات كبرى مثل كأس العالم.