4 مدربين تناوبوا علي تدريب سموحة والفريق يصارع الهبوط

بخسارة فريق سموحة مساء اليوم أمام ضيفه الإسماعيلي بهدف دون رد في الجولة الخامسة والعشرين بالدوري الممتاز، ليواصل بذلك الفريق السكندري سلسلة من النتائج السلبية منذ مطلع الموسم الجاري.

إذ لم يفز الفريق السكندري هذا الموسم سوي في أربع مباريات فقط، وتعادل في إحدي عشر مباراة وخسر سبع لقاءات، احتل بذلك المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الممتاز حتى الآن برصيد 25 نقطة، ويصارع بذلك الهبوط لدوري القسم الثاني.

ويرجع السبب لذلك أن إدراة نادي سموحة فرطت في القوام الأساسي للفريق، إذ فرطت في أبرز لاعبي الفريق خلال الصيف الماضي كثلاثي المهدي سيلمان ورجب بكار وعبدالله بكري إلى فريق بيراميدز، بالإضافة لبيع طارق طه وأسامة إبراهيم إلى الإسماعيلي، ولم تكتف بذلك بل

فرطت في ياسر إبراهيم نجم دفاع الفريق في يناير الماضي إلى الأهلي وأحمد نبيل " مانجا" إلى الاتحاد السكندري وشيلونجو إلى الإسماعيلي، وذلك في وقت يحتاج الفريق لمجهود جميع اللاعبين لكي يتفادي صراع الهبوط الذي يعانيه الأن.

وبرغم ذلك لم يتعاقد مجلس إدارة النادي مع لاعبين على قدر مستوي اللاعبين الراحلين.

لم يكتف بذلك مجلس إدارة النادي إذ تجلي صراعه مع القيادات الفنية للفريق.

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بدأ سموحة الموسم الجاري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر الذي قاد الفريق في ثلاثة عشر مواجهة، حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في ثمان أخريات، فيما تلقي هزيمة واحدة امام المقاولون

العرب، ليرحل عن تدريب الفريق بعد خلاف مع مجلس إدارة النادي.

تولي طارق يحيي القيادة الفنية لسموحة خلفًا لعلي ماهر، وقاد الفريق في ست مباريات، تعادل في ثلاث وخسر مثلهم.

أرجعت إدارة النادي السبب وراء النتائج السلبية إلى القيادة الفنية وقررت إقالة طارق يحيي بعد ست مواجهات فقط، لتتعاقد مع عادل عبدالرحمن مديرًا فنيًا ثالثًا للفريق خلال الموسم الجاري.

قاد عادل عبدالرحمن الفريق في أربع مباريات فقط، خسر مباراتين وتعادل مثلهم، قبل أن تتم إقالته ويتولي حسام حسن القيادة الفنية للفريق ويتعرض للخسارة في أولي مباراته امام الإسماعيلي.

الفريق السكندري لم ينجح في الفوز في أى مباراة منذ رحيل علي ماهر المدير الفني السابق للفريق، إذ تولي ثلاث مدربين خلفه ولم ينجحوا في الفوز في أى لقاء، ليقبع بذلك الفريق في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن متذيل ترتيب الدوري العام، ويتبقي له عشر مباريات في الدوري هذا الموسم.