أعلن دومنيكو تيديسكو، المدير الفني لفريق شالكة الألماني، عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة مانشستر سيتي في مباراة إياب دور الـ 16 من دوري أبطال اوروبا، والمقامة على ملعب استاد الاتحاد. دوري أبطال اوروبا، والمقامة على ملعب استاد الاتحاد. وكان شالكة تلقى الهزيمة في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وجاء تشكيل الفريق كالتالي: حراسة المرمى: رالف فايهرمان Advertisements الدفاع: باستيان اكزيبكا، ساليف ساني، جيفري بروما الوسط: وستون مكيني، سوات سيردار، نبيل بن طالب، يفجن كونوبليانكا، بينجامان ستامبولي، جويدو برجشتالر الهجوم: بريل إيمبولو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بن طالب يقود شالكة أمام مانشستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.