الزمالك يهزم طلائع الجيش في دوري سوبر السلة

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، على فريق الجيش بنتيجة 78/68 في المباراة التيأقيمت على صالة نادى الجيش بمدينة مصر ضمن مباريات دور
ال8 من بطولة دوري العام السوبر.
وجاءت مباراة الزمالك والجيش في نهاية دور الـ 8 ،وأنهى الفريق الأبيض ترتيبه في المركز الثالث.
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