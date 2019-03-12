الزمالك يهزم طلائع الجيش في دوري سوبر السلة

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، على فريق الجيش بنتيجة 78/68 في المباراة التي أقيمت على صالة نادى الجيش بمدينة مصر ضمن مباريات دور أقيمت على صالة نادى الجيش بمدينة مصر ضمن مباريات دورال8 من بطولة دوري العام السوبر. وجاءت مباراة الزمالك والجيش في نهاية دور الـ 8 ،وأنهى الفريق الأبيض ترتيبه في المركز الثالث.

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