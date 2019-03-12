اللجنة الأولمبية تستقبل وفد طبي من الصين

استقبل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الوفد الطبي الصيني الذي يتواجد في القاهرة حاليا والذي قام ببعض الفحوصات الطبية لبعض اللاعبين في مقر اللجنة الأولمبية بناء على الدعوة المقدمة من الدكتور علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية.

حضر الوفد الصيني لمقر اللجنة الأولمبية لمدة ثلاثة أيام حيث وجه الدكتور علاء مشرف الدعوة للاتحادات

حرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية على إستقبال الوفد الطبي في مكتبه والترحيب بهم والإطلاع على البرنامج الطبي الخاص بالوفد الصيني وطرق التعاون في الفترة القادمة.

تواجد في استقبال الوفد كلا من الدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية والذي حرصا على الترحيب بالوفد. الأولمبية لمدة ثلاثة أيام حيث وجه الدكتور علاء مشرف الدعوة للاتحادات الرياضية لحضور بعض اللاعبين لمقر اللجنة الأولمبية وتجربة طريقة الوفد الصيني في العلاج الرياضي والتأهيل في تجربة لعرض خططهم الطبيه من أجلالتعاون في الفترة القادمة.حرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية على إستقبال الوفد الطبي في مكتبه والترحيب بهم والإطلاع على البرنامج الطبي الخاص بالوفد الصيني وطرق التعاون في الفترة القادمة.تواجد في استقبال الوفد كلا من الدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية والذي حرصا على الترحيب بالوفد.

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