أجويرو يقود هجوم مانشستر سيتي أمام شالكة بدوري أبطال أوروبا

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن تشكيل الفريق أمام شالكه، والتي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء،

على ملعب "الإتحاد" ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل السيتيزن لمباراة الليلة كالتالي:

في حراسة المرمى:اديرسون

في الدفاع: كايل والكر ، دانيلو ، إيمريك لابورتي ، زينتيشيكو

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في الوسط:

ألكاي جندوجان،دافيد سيلفا، بيرناندو سيلفا

في الهجوم: رحيم سترلينج ، لوري ساني ،سيرخيو أجويرو