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أجويرو يقود هجوم مانشستر سيتي أمام شالكة بدوري أبطال أوروبا

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أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن تشكيل الفريق أمام شالكه، والتي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء،

على ملعب "الإتحاد" ضمن إياب دور الـ16 من .

وجاء تشكيل السيتيزن لمباراة الليلة كالتالي:

في حراسة المرمى:اديرسون

في الدفاع: كايل والكر ، دانيلو ، إيمريك لابورتي ، زينتيشيكو 

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في الوسط: 

ألكاي جندوجان،دافيد سيلفا، بيرناندو سيلفا

في الهجوم: رحيم سترلينج ، لوري ساني ،سيرخيو أجويرو

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