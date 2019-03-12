رياضة | كوكاكولا يرفع شعار لا تراجع ولا استسلام ويستعد للقناة بقوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوكاكولا يرفع شعار لا تراجع ولا استسلام ويستعد للقناة بقوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفريق الاول بكوكاكولا تحت قياده تامر مصطفى المدير الفنى تدريباته اليومية على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية استعداد لمباراة الخميس امام القناة فى الجولة 22 بالمجموعة الثانية بالممتاز ب والتى ستقام بالاسماعيلية.

واطمئن الجهاز الفنى على سلامة الثنائى كريم عبد النبي واحمد حسن لاعبا الفريق الذين اصيبا في مباراة شبين الماضية واصبحا جاهزين للقاء القناة والذي يعول فيه الفريق في الفوز من اجل مواصلة المنافسة على بطاقة الصعود لدورى الاضواء والشهرة.

وطالب المدير الفنى لاعبيه بضرورة نسيان التعادل مع شبين والتركيز في مباراة القناة من اجل حصد الثلاث نقاط خاصة وان القناة من الفرق التى تنافس بقوة على التأهل للدورى الممتاز .

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واشار المدير الفنى ان مباراة الخميس ستكون صعبة خاصة بعد الخسارة الثقيلة التى منى بها القناة في الجولة الماضية امام اف سي مصر بخمسة اهداف مقابل اربعة مؤكدا ان فرص الفريق في المنافسة لازالت قائمة .

واضاف المدير الفنى ان المهندس مجدى اسماعيل رئيس النادى يحرص دائما على متابعة تدريبات الفريق من اجل الشد من ازر اللاعبين لمواصلة الانتصارات.

يذكر ان كوكاكولا يحتل المركز الخامس فى جدول المجموعة الثانية برصيد 37 نقطة وبفارق 6 نقاط عن اف سي مصر متصدر قمة المجموعة