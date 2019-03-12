رياضة | برشلونة يستعيد سلاحه الفتاك قبل لقاء ليون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستعيد سلاحه الفتاك قبل لقاء ليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق برشلونة الإسباني دفعة قوية قبل مواجهة ليون الفرنسي يوم غد الأربعاء في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن عثمان ديمبلي جناح برشلونة شارك بشكل طبيعي مساء اليوم في التدريبات الجماعية تحضيراً لمواجهة الكامب نو.

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واضافت الصحيفة، أن ديمبيلي شارك في المران دون أي مشاكل بعدما اشتكي من الإصابة عقب لقاء فاليكانو الماضي والذي حسمه برشلونة بنتيجة 3-1 يوم السبت الماضي بالدوري.

ومن المقرر تواجد عثمان ديمبلي في القائمة التي سوف يعلن عنها المدرب فالفيردي بعد قليل.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الطرفين في فرنسا.