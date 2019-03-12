رياضة | نتائج الدور قبل النهائي لبطولة الجمهورية للناشئين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج الدور قبل النهائي لبطولة الجمهورية للناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل الدورة المجمعة لكرة السلة فى الدور قبل النهائى لبطولة الجمهورية للناشئين تحت 16 سنة، الفترة من 7/3 الى 12/3، بمشاركة عدد 6 فرق وهم سبورتنج، الزمالك، الاتحاد، الجزيرة، الصيد، ابو كبير.

أقيمت المباريات تحت اشراف منطقة الغربية لكرة السلة ونادى طنطا الرياضى على الملعب الاكريليك، وبحضور مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة السلة بكامل هيئته وبرئاسة الاستاذ الدكتور مجدى ابو فريخة. Advertisements وانتهت الدورة بالترتيب التالى :-

الاول : الاتحاد

الثانى : الجزيرة

الثالث : الزمالك

الرابع : سبورتنج

الخامس : ابو كبير وعلي جانب آخر تم اختيار عدد 2 لاعبين من نادي طنطا ضمن منتخب مصر للأولمبياد الخاص، وهم عمر عبدالعاطي "فريق الريشة الطائرة" واللاعب محمود حسين زغلول "فريق العاب القوي"

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