رياضة | بث مباشر مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد 11-3-2019 في دوري أبطال أوروبا (مباشرةٍ الآن)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد 11-3-2019 في دوري أبطال أوروبا (مباشرةٍ الآن) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة الآن نحو ملعب اليانز ستاديوم من أجل الاستمتاع بلحظات مباراة الثأر بين يوفنتوس صاحب الأرض وأتلتيكو مدريد في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ويدخل نادي يوفنتوس اللقاء من أجل عمل ريمونتادا تاريخية أمام أتلتيكو مدريد بعد الخسارة في الذهاب خارج أرضه بنتيجة هدفين دون مقابل.

وسيكون لقاء يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال مذاع عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلقين؛ حفيظ دراجي وسوار الذهب.

ويتوقع أن تكون تشكيلة الفريقين كالتالي:

- يوفنتوس:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: سبينازولا، جيورجيو كيليني، بونوتشي، كانسيلو

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خط الوسط: بليز ماتويدي، ميراليم بيانيتش، إيمري تشان

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ماريو ماندجوكيتش، بيرنارديسكي

- أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: فيليبي لويس، دييجو جودين، راؤول خيمينيز، سانتياجو أرياس

خط الوسط: توماس ليمار، كوكي، رودري، ساؤول نيجيز

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، ألفارو موراتا