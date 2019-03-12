رياضة | أومتيتي يكشف عن تفاصيل إصابته في الركبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أومتيتي يكشف عن تفاصيل إصابته في الركبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح النجم الفرنسي صامويل اومتيتي، مدافع فريق برشلونة الإسباني، أن أسهل شئ بالنسية له كان اجراء عملية جراحية في الرُكبة لكن القرار لم يكن سهلاً لذلك لم يتخذه.

وقال اومتيتي في تصريحات صحفية: "لقد شعرت بالفعل بعدم الراحة خلال كأس العالم لكنني صررت أسناني وقررت اللعب حتى النهاية وعندما عدت إلى برشلونة قررت أن أتعافى".

وأضاف قائلاً: "اتخاذ قراري كان أطول من المتوقع ولم يكن الأمر سهلاً حيث لم أكن أعرف ما هو القرار الذي يجب اتخاذه لكنني أعتقد الآن أنني اتخذت القرار الصحيح".

واختتم نجم دفاع الفريق الكتالوني: "لم يكن لدي أي مشكلة مع النادي بسبب قراري حيث كانوا يستمعون لي دائمًا ويدعموني".