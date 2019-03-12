رياضة | مفاجأة سارة للأهلي قبل مواجهة شبيبة الساورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة للأهلي قبل مواجهة شبيبة الساورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على جاهزية الحارس محمد الشناوي للدخول إلى القائمة المرشحة لخوض مباراة شبيبة الساورة، بالجولة الأخيرة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ، أن حالة الحارس مستقرة والورم قد تلاشى تقريبًا والآلام في طريقها أيضًا للإختفاء بشكل كبير.

ويأتي ذلك في ظل حاجة الفريق لجهوده بهذه المباراة، خصوصاً أنه ينفذ برنامجا تأهيليا مكثفا تحت إشراف الجهاز الطبي بعد الخضوع للأشعة.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي، أن الكلام عن مشاركة الشناوي بصفة أساسية من عدمه أمر سابق لآوانه ويرجع للجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي.