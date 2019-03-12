رياضة | دروجبا ينصح هازارد بإتخاذ هذا القرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دروجبا ينصح هازارد بإتخاذ هذا القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النجم الإيفوراي ولاعب اشيلسي الإنجليزي السابق ديديه دروجبا، النصيحة للبلجيكي إيدين هازارد، لنجم الحالي للبلوز، بشأن اختيار ناديه القادم، في ظل رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد معه. وقال دروجبا في تصريحات صحفية: "أنتم تعرفون أنها أتيحت الفرصة لي بالعديد من الفرص بالرحيل عن تشيلسي ولكني قررت البقاء لأصنع قصتي الخاصة وأحقق دوري الأبطال هُنا". ووجه رسالة لهازارد قائلاً: "أعتقد أن إيدين لديه فرصة لصنع قصته الخاصة مع تشيلسي".

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