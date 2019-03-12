رياضة | بن طالب يقود شالكه أمام مانشستر سيتي

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أعلن دومينيكو تيديسكو المدير الفني لنادي شالكة الألماني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : فارمان.

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خط الدفاع : بروما ، ساني ، ستامبولي ، مكيني.

خط الوسط : سيردار ، بن طالب ، اوتشيبكا ، كونوبلينكا ، امبولو.

خط الهجوم : بورجستالير.