رياضة | دروجبا: أحلم بتولي "لامبارد" تدريب تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دروجبا: أحلم بتولي "لامبارد" تدريب تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد أسطورة المنتخب الإيفواري ونادي تشيلسي الإنجليزي السابق ديديه دروجبا، بزميله الأسبق ومدرب فريق ديربي كاونتي الحالي فرانك لامبارد.

وقال دروجبا في تصريحات صحفية عن لامبارد: "أعتقد أنه سيكون لديه مستقبل رائع (كمدرب)، إنه ذكي، إنه حكيم بما يكفي لإتخاذ القرارات الصحيحة".

وأضاف النجم السابق للبلوز بقوله: "آمل أن يعود في يوم من الأيام لتشيلسي ويدرب الفريق وأتمنى أن يكون هو من يفوز بدوري الأبطال للمرة الثانية".