رياضة | أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الفوز على سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الفوز على سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أبدى محمد محسن ابوجريشة المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى سعادته بتحقيق فريقه الانتصار على حساب سموحة بهدف نظيف بالجولة الــ25 من عمر مسابقة الدورى المحلى.
واضاف ابوجريشة فى تصريحات عقب المباراة :”انتصار كان فى توقيت مميز رغم الظروف الصعبة التى نعانى منها على رأسها الاجهاد الذى ساهم فى توديع الفريق منافسات دورى أبطال افريقيا”.
وواصل :”اللاعبون تألقو بشكل لافت للنظر ، حرصنا على الدفع بمجموعة من اللاعبين الصاعدين لمنحهم الفرصة لاثبات جدراتهم بشكل تدريجيى مع الفريق”.
واستكمل :”نسعى للتعامل مع كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة من اجل العودة لمكانتنا الطبيعية بجدول ترتيب الدورى”.
واتبع :”اهم مكاسب المباراة تمثلت فى الروح التى ظهرت على جميع اللاعبين بجانب اصلاح كثير من الاخطاء الدفاعية والدفعة المعنوية القوية قبل مواجهة الافريقى التونسى فى الجولة الأخيرة من دورى الأبطال الافريقي”.
واكمل حديثه :”سنلعب بكل جدية امام الفريق التونسى من اجل اكساب اللاعبين مزيد من الخبرات الافريقية التى افتقدناها فى النسخة الحالية للبطولة القارية”.