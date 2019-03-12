رياضة | أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الفوز على سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الفوز على سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى محمد محسن ابوجريشة المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى سعادته بتحقيق فريقه الانتصار على حساب سموحة بهدف نظيف بالجولة الــ25 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

واضاف ابوجريشة فى تصريحات عقب المباراة :”انتصار كان فى توقيت مميز رغم الظروف الصعبة التى نعانى منها على رأسها الاجهاد الذى ساهم فى توديع الفريق منافسات دورى أبطال افريقيا”.

وواصل :”اللاعبون تألقو بشكل لافت للنظر ، حرصنا على الدفع بمجموعة من اللاعبين الصاعدين لمنحهم الفرصة لاثبات جدراتهم بشكل تدريجيى مع الفريق”.

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