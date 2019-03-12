رياضة | مانشستر يونايتد يفتح خزائنه للتعاقد مع نجم دورتموند

أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، يستهدف تدعيم الفريق بالتعاقد مع الجناح الشاب جادون سانشو، من بوروسيا دورتموند الألماني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن سولشاير مستعدٌ لعدم التعاقد مع مدافع في الصيف القادم من أجل دعم صفقة سانشو،

والتي قد تكلف المانيو 100 مليون جنيه استرليني.

وأفادت التقارير أن سولشاير يرى بأن مركز الجناح الأيمن هو الأولوية للفريق في الصيف القادم، ومستعد لمنح مدافعي الفريق فرصة أخرى.

الجدير بالذكر أن سانشو عى رأس قائمة أهداف يونايتد بالإضافة لـ دوجلاس كوستا لاعب يوفنتوس الإيطالي وايڤان بيريستش لاعب إنتر ميلان.