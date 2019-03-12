اونلاين | تابع لايف ماتش يوفنتوس ضد أتلتيكو دون تقطيع| سريع مباشر bein الأتليتي يستحوذ الان

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يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر كورة اون لاين bein sport hd 1، بعدما تغلب الروخيبلانكوس على البيانكونيري بهدفين دون رد في لقاء الذهاب على ملعب واندا ميتروبوليتانو، حيث تناوب على تسجيل الأهداف كلاً خيمينيز وجودين، يأهل السيدة العجوز في تحقيق الانتصار بفارق ثلاث أهداف على أقل تقدير لخطف بطاقة التأهل لدور الثمانية من البطولة القارية التي يحلم بها كل عاشق للفريق، وسنرصد لكم رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد اونلاين كورة لايف kora online قبل بداية اللقاء.

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مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر kora live، ولن يغيب عن يوفنتوس في لقاء اليوم سوى الجناح دوجلاس كوستا لعدم تعافيه من إصابته العضلية، فيما سيفتقد أتلتيكو مدريد كلاً من لوكاس هيرنانديز وفيليبي لويس، أما باقي اللاعبين فبإمكانهم خوض المواجهة، وسننقل رابط يلا شوت الجديد حصري yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو اليوم بث مباشر kora star.

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التشكيلة الأساسية لأتلتيكو مدريد في مواجهة اليوفي كالتالي: أوبلاك – خوان فران – جودين – خيمينيز – أرياس – ليمار – ساؤول – رودريغو – كوكي – جريزمان – موراتا.

يستعد ملعب أليانز تورينو لبدء مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري الابطال، حيث نزل اللاعبين إلى أرضية الميدان لخوض اللقاء الهام.

انطلقت المباراة منذ قليل وسط استحواذ من اليوفي على الكرة بالمستطيل الأخضر ولكن دفاع الاتلتيكو متماسك حتى الان.