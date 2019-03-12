اونلاين | بث مباشر yalla shoot| مباراة اتلتيكو مدريد ويوفنتوس بث مباشر كورة ستار| اتلتيكو ويوفنتوس بث مباشر كورة لايف الشوط الأول

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مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر

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تنطلق مباراة اتلتيكو مدريد ويوفنتوس بعد قليل حيث وصلت حافلتي الفريقين لملعب اللقاء منذ قليل

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نزول اللاعبين لملعب المباراة استعدادا لانطلاق اللقاء.

انطلاق المباراة الآن

الدقيقة 12: ليمار يُحاول إختراق دفاع يوفنتوس ولكن كرستيانو يقطع الكرة

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس يلا شوت

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