اونلاين | بث مباشر يوفنتوس وأتلتيكو مدريد يلا كورة شوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر يوفنتوس وأتلتيكو مدريد يلا كورة شوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الآن البث المباشر لمباراة يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد، في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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يستقبل فريق يوفنتوس نظيره أتلتيكو مدريد، بعد قليل، في إياب منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتعد المباراة مصيرية لليوفي، وذلك بعد خسارته ذهابًا بهدفين دون رد، واقترابه من توديع البطولة الأعرق على صعيد القارة العجوز مبكرًا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الإسباني بثنائية نظيفة، ما يحتم على نظيره الإيطالي الفوز بفارق 3 أهداف للتأهل.