اونلاين | الاسطورة NOW Livehd7 مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر yalla shoot| مباراة اتلتيكو مدريد ويوفنتوس بث مباشر

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تنطلق مباراة اتلتيكو مدريد ويوفنتوس بعد قليل حيث وصلت حافلتي الفريقين لملعب اللقاء منذ قليل

نزول اللاعبين لملعب المباراة استعدادا لانطلاق اللقاء.

انطلاق المباراة الآن

الدقيقة 12: ليمار يُحاول إختراق دفاع يوفنتوس ولكن كرستيانو يقطع الكرة

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