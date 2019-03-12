اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وليون (بث مباشر) اليوم 13-3-2019 في دوري ابطال اوروبا يلا شوت مشاهدة (Barca Messi)

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شاهدوا معنا البث المباشر لـ مباراة برشلونة وليون مساء اليوم الأربعاء 13 – 3 – 2019 في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يواجه برشلونة الإسباني ضيفه ليون الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وهو يفكّر في تجنب سيناريو سقوط غريمه ريال مدريد أمام أياكس الهولندي.

على ملعب "كامب نو"، يبدو برشلونة مرشحاً لبلوغ الدور ربع النهائي للمرة الثانية عشرة توالياً، عندما يستضيف ليون الذي وصل إلى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012.

لكن على النادي الكتالوني الذي عاد بتعادل سلبي من ملعب منافسه الفرنسي، الحذر لكي يتجنب مصير غريمه المحلي ريال مدريد الذي فاز ذهاباً خارج ملعبه على أياكس الهولندي 2-1 ثم مني بهزيمة مذلة على أرضه 1-4 وتنازل عن اللقب الذي توج به في المواسم الثلاثة الماضية.

وهذا ما شدد عليه ظهير النادي الكتالوني جوردي ألبا بالقول "جعلوا أيضاً من ريال مدريد مرشحاً (لبلوغ ربع النهائي بعد الفوز ذهاباً)، لكن أياكس هو من استحق التأهل إلى الدور التالي... يجب أن نتعامل مع المباراة باندفاع وتركيز كاملين بمؤازرة جماهيرنا. ويجب علينا المحافظة على المستوى الذي أظهرناه هذا الموسم".

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ويأمل برشلونة بالذهاب بعيداً هذا الموسم بعد أن انتهى مشواره في 2018 عند الدور ربع النهائي على يد روما الإيطالي بالخسارة أمامه إياباً صفر-3 بعد أن فاز ذهاباً في ملعبه 4-1.

وتطرق ألبا إلى خيبة الموسم الماضي بالقول أن فريقه "كان مرشحاً أيضاً ضد روما ونعرف جميعاً ما حصل. من المؤكد أن فريقنا سيقاتل وسيحاول المرور. لكن لا يمكنني التنبؤ".

وينافس فريق المدرب أرنستو فالفيردي على ثلاث جبهات، إذ يمضي بثبات للاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني، كما بلغ نهائي مسابقة الكأس بفوزه الكاسح في إياب نصف النهائي على غريمه ريال مدريد 3-صفر في معقل الأخير، وهو يلتقي فالنسيا في 25 أيار/مايو.

ويمني النادي الكتالوني النفس بتكرار سيناريو 2009 و2015 حين أحرز الثلاثية، لكن الطريق ما زال طويلا بحسب ما حذر ألبا في المؤتمر الصحافي الذي عقده الإثنين بمناسبة تمديد عقده مع الفريق حتى 2024.

وقال ألبا "نعلم أن كل الألقاب صعبة. الأمر ليس سهلاً على الإطلاق. من الواضح أننا نملك فريقاً يعرف فيه اللاعبون بعضهم بعضاً منذ فترة طويلة... لقد دمجنا دماء جديدة وسنحاول مواصلة القتال بنفس الطريقة، على أمل الفوز بجميع الألقاب".