اونلاين | مشاهدة مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد بث مباشر بتاريخ 12-03-2019 دوري أبطال أوروبا

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مشاهدة مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد بث مباشر بتاريخ 20-02-2019 دوري أبطال أوروبا

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الساعة العاشرة كورة لايف مباراة يوفنتوس ضد اتلتيكو مدريد مشاهدة دوري ابطال اوروبا بث مباشر Juventus يلا شوت الجديد في اياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

بعد قليل ننقل لكم مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد على الجمهورية أون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس في الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة مساء اليوم.

gool freeبث مباشر يوفنتوس بث واتلتيكو مدريد مشاهدة Juventus اليوم نقل حصري يوفنتوس متابعة دقيقة بدقيقة Hd

يلتقي نادي يوفنتوس مع فريق أتليتكو مدريد في العاشرة مساء يوم غد الثلاثاء على ملعب أليانز ستاديوم، في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال اوروبا.

gool freeبث مباشر يوفنتوس بث واتلتيكو مدريد مشاهدة Juventus اليوم نقل حصري يوفنتوس متابعة دقيقة بدقيقة Hd

المباراة مهمة للغاية ليوفنتوس ونجمه الأول كريستيانو رونالدو، خاصة بعد نتيجة مباراة الذهاب في ملعب الأتليتكو والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد، مما يجعل مباراة يوم الثلاثاء غاية في الإثارة والمتعة والقوة.

gool freeبث مباشر يوفنتوس بث واتلتيكو مدريد مشاهدة Juventus اليوم نقل حصري يوفنتوس متابعة دقيقة بدقيقة Hd

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مباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد ستكون متاحة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 1، Bein Sport HD 1، ويمكنكم متابعتها عبر القناة الصوتية الاولى مع المعلق التونسي حفيظ دراجي والقناة الصوتية الثانية مع المعلق سوار الذهب.

gool freeبث مباشر يوفنتوس بث واتلتيكو مدريد مشاهدة Juventus اليوم نقل حصري يوفنتوس متابعة دقيقة بدقيقة Hd

فهل ينجح يوفنتوس في إحداث المفاجأة والعودة في النتيجة وعمل remontada Juventus تعيد للأذهان موقعة برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وينطلق البث المباشر لمبارة يوفنتوس وأتلتيكو فى تمام الساعة العاشرة مساء من اليوم الثلاثاء.

القنوات الناقلة للمباراة: beIN SPORTS HD 1، Arena Sport 1، BT Sport 3 / HD ويتولى مهمة التعليق على اللقاء المعلق حفيظ دراجى.

ومن المتوقع أن يخوض أليجيري المدير الفني لفريق يوفنتوس اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: أليكس ساندرو - جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - ماتيا دي شيليو

خط الوسط: بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - إيمري تشان

خط الهجوم: دوجلاس كوستا - كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا.