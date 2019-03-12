اونلاين | blaugrana بث مباشر مباراة برشلونة وليون بث الاسطورة مشاهدة برشلونة وليون Yalla shoot HD | رابط مباراة Barcelona

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نقدم لكم بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة برشلونة وليون، في المباراة التي تجمعم مساء اليوم الأربعاء، في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد البث المباشر لمباراة برشلونة وليون في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، معلق المباراة والقنوات الناقلة.

مباراة برشلونة وليون بث مباشر

البث المباشر لمباراة برشلونة وليون

مباراة برشلونة وليون مباشر على الانترنت

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يتطلع برشلونة الإسباني إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه بطاقة العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف ليون الفرنسي في إياب ثمن النهائي.

بدوره يطمح الفريق الفرنسي إلى تفجير مفاجأة كبرى وإقصاء العملاق الكتالوني لمواصلة الحلم الأوروبي.

وانتهت مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي 0-0، ما يعني أن الفريق الفرنسي يكفيه التعادل الإيجابي بأي نتيجة، في حين أن برشلونة مطالب بالفوز بأي نتيجة للتأهل.

مباراة برشلونة وليون مباشر الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت مصر.

مباراة برشلونة وليون مباشر على beIN SPORTS HD2 بتعليق عربي و beIN SPORTS HD12 بتعليق إنكليزي.