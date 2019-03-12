اونلاين | بث حي HD .. مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة يوفنتوس واتلتيكو يلا شوت لايف HD

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مانشستر سيتي يستضيف شالكه على ملعب الاتحاد لتأكيد تأهله لربع النهائي

تستكمل اليوم مباريات دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، بمباراتين، عندما يحل شالكة الالماني ضيفا على مانشستر سيتي الإنجليزي في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الاتحاد.

وفي نفس التوقيت يحل اتليتكو مدريد الإسباني ضيفا ثقيلا على يوفنتوس الإيطالي، في مباراة قمة بين الفريقين على ملعب تورينو، في نفس الجولة وفي نفس التوقيت.

ولا شك أن مباراة اليوفي أمام أتليتكو ستحظى بالاهتمام الأكبر، كونها مباراة هامة وقوية بين اثنين من أكبر وأقوى الفرق الاوروبية، خاصة في ظل سعي رونالدو وأصدقائه لتعويض هزيمة مباراة الذهاب بهدفين نظيفين خارج قواعدهم، لحسم التأهل للدور المقبل.

ويأمل عشاق يوفنتوس أن يحقق المدرب ماسيميليانو أليجري مفاجأة بقيادة بطل إيطاليا لقلب تأخره بهدفين دون رد إلى انتصار على ضيفه أتلتيكو مدريد، ورغم تفوق فريق المدرب دييجو سيميوني ذهابا، أبدى أليجري تماسكه في مثل هذه المواقف.

وقال عقب انتصار متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي 4-1 على أودينيزي، الجمعة الماضية: ”كلما ازداد الموقف تعقيدًا أستمتع به“.وتابع: ”لو فكرت في تجربة أشياء جديدة فإنها تكون في مثل هذه المواقف“.

ونجحت تسعة فرق فقط في قلب تأخرها بهدفين في أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وكان مانشستر يونايتد أول من حقق ذلك خارج أرضه عندما فاز 3-1 على باريس سان جيرمان، يوم الأربعاء الماضي.

وسيواجه يوفنتوس واحدًا من أكثر الدفاعات صلابة وتنظيمًا في البطولة، وسيفتقد أليجري ظهيرين بسبب إصابة ماتيا دي شيليو وإيقاف أليكس ساندرو.

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وأحد الخيارات المطروحة التي ذكرها أليجري عقب مباراة أودينيزي اللجوء إلى خط دفاع ثلاثي ربما يضم مارتن كاسيريس وليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني.

وقد يلعب جواو كانسيلو وفيدريكو برناردسكي على الأطراف ويقود ميرالم بيانيتش خط الوسط مع الاعتماد على القوة البدنية لبليز ماتودي وإيمري تشان. وسيشكل ماريو مانزوكيتش ثنائيًا هجوميًا مع رونالدو.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن من بين الخيارات الأخرى الدفع بالثنائي كاسيريس وكانسيلو كظهيرين ضمن رباعي خط ظهر مع وجود بونوتشي وكيليني في قلب الدفاع.

وقد يشكل تشان وبيانيتش وماتودي خط وسط من ثلاثة لاعبين، بينما يلعب مانزوكيتش ورونالدو وبرناردسكي في الهجوم.

في مباراة أخرى، يفتح استاد الاتحاد أبوابه لاستضافة مانشستر سيتي وشالكه، وكان الأزرق السماوي حقق الفوز في مباراة الذهاب على الفريق الألماني بثلاثة أهداف بهدفين، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأربعاء على ملعب فيلتينس أرينا، أما في الدوري فيظل الفريق على صدارة جدول البريميرليج بعدما وصلوا للنقطة 74، فحتى الآن خاض السيتيزنس 30 مباراة في الدوري الإنجليزي، حقق الفوز في 24 مباراة، وتعادل في مبارتين وتلقى أربع هزائم.

ويقدم شالكه مستويات غير طيبة حتى الآن في الدوري الألماني، ويحتل الفريق المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق فيردر بريمين وخسروا هذا اللقاء برباعية مقابل هدفين، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 25 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في خمس، وخسر 14 مواجهة.

وسيستمرغياب الثنائي كلاوديو برافو وآيميريك لابورت عن مانشستر سيتي بداعي الإصابة، وينضم إليهم كيفن دي بروينه وجون ستونز لنفس السبب، ولن يفتقد السيتيزينس أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

ومن المتوقع ان يبدأ جوارديولا بنفس طريقته وتشكيلته المعتادتين، وسيدفع بالثنائي أوتاميندي وكومباني في قلب الدفاع، وفي خط الوسط سيتواجد فيرناندينيو، إلكاي جوندوجان، ديفيد سيلفا، أما في الأمام فسيتواجد الثلاثي، ستيرلينج، ساني، أجويرو.

بينما سيفتقد شالكه لخدمات الثنائي دانييل كاليجيوري وأليساندرو شوبف بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

من المتوقع أن يدخل دومينيكو تيديسكو المباراة بتشكيل قوي من أجل خطف الفوز، وسيعتمد على أربع أوراق هجومية وهم، مارك أوث، إيفجيني كونوبليانكا، وستون مكيني، سوات سيردار.