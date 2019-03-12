اونلاين | Reds مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019 دوري أبطال أوروبا KORA Shoot | مشاهدة ليفربول YAlla Star

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نوفر لكم بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ، في المباراة التي تجمه بينهم مساء اليوم، الأربعاء، في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يدخل ليفربول إلى اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أن أعاد الفارق الذي يفصله عن مانشستر سيتي متصدّر وحامل لقب الدوري الممتاز إلى نقطة بفوزه الأحد على بيرنلي 4-2 بفضل ثنائية لكل من فيرمينو ومانيه.

ورأى المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب الذي اعتاد على مواجهة بايرن حين كان مدرباً لماينتس وبوروسيا دورتموند، أن هذه "الأهداف الأربعة (ضد بيرنلي) جيدة لكن ما علاقتها بميونيخ. لن يكون من السهل على الإطلاق أن نسجل هناك أربعة أهداف أيضاً".

ويعرف كلوب عما يتحدث لأن المدرب البالغ من العمر 51 عاماً حقق 9 انتصارات و5 تعادلات مقابل 16 هزيمة في المباريات الـ30 التي جمعته ببايرن كمدرب لفريقه الحالي ليفربول أو ماينتس ودورتموند منذ المواجهة الأولى مع العملاق البافاري عام 2004.

وكانت أفضل أيامه ضد بايرن حين كان مدرباً لدورتموند بين 2008 و2015 حيث حقق 4 انتصارات مقابل تعادل و4 هزائم في 9 زيارات إلى ملعب النادي البافاري.

وخرج كلوب منتصراً من زيارته الأخيرة إلى "أليانز أرينا" في نيسان/أبريل 2015 حين فاز دورتموند بركلات الترجيح في نصف نهائي مسابقة الكأس الألمانية.

ويدرك كلوب أن على الفريق الذي يزور معقل النادي البافاري مع أمل الفوز أن يتمتع بثقة عالية و"نحن ليست لدينا أي مشكلة مع الثقة بالنفس، نحن في مزاج جيد".

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معنويات مرتفعة في المعسكر البافاري

ويأمل جمهور ليفربول أن يجد نجمهم صلاح غريزته التهديفية القاتلة من أجل مساعدة "الحمر" على العودة من ميونيخ ببطاقة ربع النهائي، بعدما ما اكتفى المصري بهدف واحد في مبارياته الثمانية الأخيرة.

وفي معسكر النادي البافاري الذي يعود لقبه الأخير في المسابقة إلى عام 2013 في حين أن التتويج الأخير لليفربول يعود إلى عام 2005، ستكون المعنويات مرتفعة جداً أيضاً بعدما تصدر ترتيب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر بفارق الأهداف عن غريمه دورتموند بفوزه الكاسح السبت على فولفسبورغ 6-صفر، بينها ثنائية للبولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أصبح بأهدافه الـ197 أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الألماني، متفوقاً بفارق هدفين على البيروفي كلاوديو بيتزارو مهاجم فيردر بريمن الحالي وبايرن سابقاً.

ويأمل العملاق البافاري الاستفادة من الدفع المعنوي ومؤازرة جمهوره الغفير لكي يحجز مقعده في ربع النهائي للموسم الثامن توالياً.

وشدد المدير الرياضي للنادي لاعبه السابق البوسني حسن صالح حميدزيتش على "الأهمية الكبرى لهذه المباراة. كل شيء مرتبط بها"، مشيراً إلى أن "الشبان عززوا ثقتهم بأنفسهم" بعد الفوز الكاسح على فولفسبورغ.

ويخوض بايرن اللقاء بغياب توماس مولر، لكن بإمكان لاعب الوسط المهاجم الكولومبي خاميس رودريغيز سد هذا الفراغ في مباراة توقع أن تكون حامية الوطيس لاسيما في المدرجات، موضحاً لموقع النادي "المشجعون سيقفون خلفنا وسيمنحوننا الاندفاع... نحتاج إلى تقديم مباراة مثالية لكي نتمكن من التأهل".

ورأى أن "ليفربول يملك لاعبين سريعين يلعبون بأريحية عندما تكون هناك مساحات، لكني أعتقد بأننا نملك كل الفرص الممكنة للتأهل".