انت الان تتابع رئيس الزمالك يوجه رسالة لفرجاني ساسي ومحمود علاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٢ م

زمالك 97

أشاد رئيس نادي الزمالك بفريق الشباب بالنادي مواليد 97 بعد الفوز الذي حققه على فريق الأهلي في قمة بطولة الجمهورية للشباب، التي أقيمت عصر اليوم بمقر القلعة البيضاء ملعب "عبداللطيف أبو رجيلة"، موجها الشكر للجهاز الفني واللاعبين على الفوز، والروح القتالية التي يراها في الزمالك على كل المستويات، موضحا هذا هو هدفي دائما في النادي. وتابع رئيس النادي الأبيض قائلاً: "التكاتف بين اللاعبين هو استمرار لنهوض النادي على كل المستويات والسير في الطريق الصحيح لتحقيق مجد كبير للزمالك".

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ووجه رئيس القلعة البيضاء الشكر لمحمود علاء وفرجاني ساسي ثنائي الفريق الأول على موقفهما بمنح لاعبي فريق الشباب مكافأة خاصة بعد الفوز على الأهلي. واختتم رئيس الزمالك تصريحاته للموقع الرسمي: "هذه رسالة هامة للجميع، أن هناك روحا جديدة داخل الزمالك بين كل اللاعبين، وأن الجميع يد واحدة، وموقف علاء وفرجاني