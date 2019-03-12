انت الان تتابع الاتحاد السكندري يهزم الأهلي ويتصدر دوري سوبر السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:هاني العوضي ١٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ م
سلة الاهلى
حقق فريق كرة السلة بنادى الاتحاد الفوز على الأهلى بنتيجة 82-72 فى ختام تمهيدي دورى السوبر، وبذلك يتصدر زعيم الثغر جدول المسابقة برصيد 24 نقطة متفوقًا على الأهلي صاحب المركز الثاني بالمواجهات المباشرة. وشهدت الجولة فوز الزمالك على طلائع الجيش في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على صالة جهاز الرياضة العسكري بنتيجة 78-68 ليرتفع رصيد الزمالك إلى 23 نقطة، بينما وصل رصيد الجيش إلى 21 نقطة، وحقق سبورتنج على سموحة بنتيجة 85-72 ليرتفع بذلك رصيد سبورتنج إلى 21 نقطة، بينما وصل رصيد سموحة إلى 20 نقطة.
ويأتي الاتحاد في المركز الأول برصيد 24 نقطة، يليه الأهلي في المركز الثاني بنفس الرصيد، ثم يأتي الزمالك ثالثًا بـ23 نقطة والجزيرة في المركز الرابع برصيد 21 نقطة وطلائع الجيش الخامس برصيد 21 نقطة وسبورتنج السادس بنفس الرصيد، بينما يحتل سموحة المركز السابع بـ20 نقطة ومصر للتأمين الثامن بـ14 نقطة. ووفقًا
ويأتي الاتحاد في المركز الأول برصيد 24 نقطة، يليه الأهلي في المركز الثاني بنفس الرصيد، ثم يأتي الزمالك ثالثًا بـ23 نقطة والجزيرة في المركز الرابع برصيد 21 نقطة وطلائع الجيش الخامس برصيد 21 نقطة وسبورتنج السادس بنفس الرصيد، بينما يحتل سموحة المركز السابع بـ20 نقطة ومصر للتأمين الثامن بـ14 نقطة.
ووفقًا للنظام الجديد للبطولة فإن الاتحاد الأول سيلتقي مع مصر للتأمين الأخير، كما يلتقي الأهلي ثاني الترتيب مع سموحة السابع والزمالك الثالث مع سبورتنج السادس والجزيرة مع طلائع الجيش، على أن تقام 3 مباريات بين كل فريقين تقام الأولى على ملعب الفريق صاحب الترتيب الأفضل، والثانية على ملعب الفريق الأقل وفي حالة فوز أي فريق بالمباراتين لن يقام اللقاء الثالث، وفي حالة التعادل يقام اللقاء الثالث على ملعب الفريق صاحب التنرتيب الأفضل لحسم المتأهل للدور التالي.
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