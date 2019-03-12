انت الان تتابع بعد فوزه على سموحة.. مدرب الدراويش يشكو أرضية الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٧ م

يانيفسكي

انتقد سيدومير يانيفسكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أرضية ملعب استاد برج العرب، عقب مباراة فريقه أمام سموحة، وانتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، سجل ريتشارد بافور هدف الدراويش الوحيد، ليرفع رصيد فريقه إلى 31 نقطة، ارتقى بها إلى المركز التاسع في جدول ترتيب المسابقة، وتجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة بعد الخسارة الثالثة على التوالي، ويفصل الفريق السكندري نقطة واحدة عن المراكز المؤدية للهبوط.

وتحدث مدرب الإسماعيلي، في تصريحات، عبر قناة "أون سبورت"، عقب نهاية المباراة، قائلًا: "أرضية ملعب اللقاء سيئة، لدينا إصابات كثيرة، لكننا قدمنا مباراة جيدة أمام منافس قوي مثل فريق سموحة، الذي تعاقد مع مدير فني جديد، وفي طريقه لإعادة البناء". واختتم حديثه، قائلًا: "أهنئ لاعبي الفريق، الأمر ليس سهلاً أن

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