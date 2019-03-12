انت الان تتابع في الظهور الأول للتوأم.. الإسماعيلي يعمق جراح سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٧ م
الإسماعيلي
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، فوزًا ثمينًا على نظيره سموحة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، سجل ريتشارد بافور هدف الدراويش الوحيد، ليرفع رصيد فريقه إلى 31 نقطة، ارتقي بها إلى المركز التاسع في جدول ترتيب المسابقة، وتجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة بعد الخسارة الثالثة على التوالي، ويفصل الفريق السكندري نقطة واحدة عن المراكز المؤدية للهبوط.
سموحة بدأ المباراة ضاغطًا، وحاول تسجيل هدف مبكر، لكن محمد فوزي حارس الإسماعيلي، تصدى لأكثر من فرصة هدف محقق، ونجح ريتشارد بافور في تسجيل هدفًا رائعًا للدراويش، في الدقيقة 31، بعدما أطلق تسديدة مقصية رائعة سكنت شباك محمد أبو جبل الذي حاول إبعادها لكنه فشل. بعدها حاول سموحة تسجيل هدف التعادل عن طريق الضغط
سموحة بدأ المباراة ضاغطًا، وحاول تسجيل هدف مبكر، لكن محمد فوزي حارس الإسماعيلي، تصدى لأكثر من فرصة هدف محقق، ونجح ريتشارد بافور في تسجيل هدفًا رائعًا للدراويش، في الدقيقة 31، بعدما أطلق تسديدة مقصية رائعة سكنت شباك محمد أبو جبل الذي حاول إبعادها لكنه فشل.
بعدها حاول سموحة تسجيل هدف التعادل عن طريق الضغط هجوميًا على دفاع الإسماعيلي، لكن دفاع الدراويش تصدى لهذه المحاولات ومن خلفه محمد فوزي حارس المرمى.
في الشوط الثاني، استمر ضغط سموحة، لتسجيل هدف التعادل، وفي الدقيقة 72 أطلق أوميد أوكري تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها فوزي ببراعة، لينتهي اللقاء بفوز الدراويش بهدف نظيف.
وشهدت المباراة الظهور الأول للجهاز الفني الجديد لسموحة بقيادة حسام حسن، وفشل في تحقيق الفوزه في الدوري منذ 7 أكتوبر الماضي، بعد الفوز على وادي دجلة.
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