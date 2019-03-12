انت الان تتابع الإعلام التونسي ينتقد حكم الأهلي مع الساورة (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٤ م

الأهلي وشبيبة الشاورة

منذ أن أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تعيين صادق السالمي الحكم التونسي، حكمًا لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة، للمرة الثالثة في موسم واحد، أثار غضب بعض الجماهير التي شنت هجوما على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار تعيين السالمي، الذي سبق له الظهور في مباراتين سابقتين للمارد الأحمر، خلال المسابقة الحالية، وكلتاهما في مصر أيضًا، حيث أدار مواجهة الأهلي وجيما أبا جيفار الإثيوبي، وفاز بهدفين نظيفين، ثم فيتا كلوب في افتتاح مباريات دور المجموعات، وفاز الفريق الأحمر بثنائية نظيفة أيضًا.

أحد البرامج التونسية، خرجت بتصريحات مثيرة، تشكك في الحكم التونسي، ووصل الأمر بمقدم البرنامج أنه وصف صادق السالمي بحكم المهام الخاصة، وأنه له تجاوزات عديدة، تثير حوله الشبهات، وأشار مقدم البرنامج، إلى أنه تلقى عدة اتصالات من أشقائه في الجزائر، غاضبين من قرار التعيين. وأدار السالمي، ثلاث مباريات فقط،

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