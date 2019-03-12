الدوسري رجل مباراة #الهلال_الدحيل

الخليج 365-متابعات

فاز سالم الدوسري جناح فريق الهلال السعودي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة ناديه أمام الدحيل القطري، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وشارك الدوسري في فوز الهلال على الدحيل 3 / 1 ، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “جامعة الملك سعود” بالعاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء.

وذكر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا عبر شبكة التواصل الاجتماعي

“تويتر” “تم اختيار سالم الدوسري لاعب الهلال كأفضل لاعب في مباراة

فريقه أمام الدحيل”.

ورفع الهلال رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بعد أن حقق

فوزه الثاني على التوالي، عقب انتصاره في الجولة الأولى خارج ملعبه على

العين الإماراتي 1 / صفر.

ويخوض الهلال مباراته المقبلة في البطولة، خارج أرضه أمام استقلال طهران

الإيراني في الثامن من نيسان / أبريل المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة

للبطولة.