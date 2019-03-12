شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم التجديد لـ«أزارو» عقب مواجهة «الساورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم مسؤولو النادى الأهلى بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى مفاوضات التجديد للمهاجم المغربى وليد أزارو، عقب مواجهة شبيبة الساورة الجزائرى، المقرر لها يوم السبت المقبل، على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، فى ختام مباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى لا بديل خلالها عن الفوز للمارد الأحمر حتى يخطف بطاقة التأهل لدور الثمانية الأفريقى، وكان عبد الحفيظ قد دخل فى مفاوضات مع اللاعب منذ أسبوعين لحسم التجديد، خاصة بعدما كشفت وسائل الإعلام المغربية عن رغبة اللاعب فى الانتقال للدورى الفرنسى بعدما تلقى أكثر من عرض للاحتراف هناك، ومنح مارتن لاسارتى، المدير الفنى، الضوء الأخضر لمدير الكرة من أجل إنهاء مفاوضات التجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جهة أخرى، حرص مارتن لاسارتى على الاجتماع باللاعبين مع بداية المران الصباحى للفريق، أمس، على ملعب التتش بالجزيرة. واجتمع لاسارتى مع لاعبيه فى بداية المران لمدة ١٥ دقيقة، تحدث خلالها عن مواجهة شبيبة الساورة الجزائرى، يوم السبت المقبل، ببرج العرب، فى الجولة السادسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. وركز لاسارتى، خلال اجتماع اليوم، على ضرورة التركيز فى الفترة المقبلة، لتفادى السلبيات والفوز فى مباراة شبيبة الساورة الجزائرى، من أجل التأهل لدور الثمانية فى البطولة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته صباح أمس، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين، بعد العودة من أداء مباراة فيتا كلوب الكونغولى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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فيما خاض لاعبو الفريق، الذين شاركوا فى مباراة فيتا كلوب الكونغولى الأخيرة، تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعى، وأدت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا فى المباراة جانبا من تدريبات الجرى حول الملعب قبل استكمال تدريباتهم فى «الجيم»، تحت إشراف إليخاندرو، مدرب أحمال الفريق. وأدى عمرو جمال تدريبات الاستشفاء والتأهيل على هامش المران الصباحى للفريق، للتخلص من الإصابة التى يعانى منها. وأدى مهاجم الأهلى تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب، وتدريبات داخل «الجيم»، فى إطار البرنامج الذى وضعه له خالد محمود، طبيب الفريق، للتعافى من الإصابة. ويعانى «جمال» من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية، تعرض لها مؤخرًا.

كما حرص طارق سليمان، مدرب حراس المرمى، على تصعيد ثنائى حراسة المرمى بفريق الشباب حمزة علاء ورمضان مصطفى لتدريبات الفريق الأول. وحرص سليمان على تصعيد ثنائى حراسة المرمى بفريق الشباب لمران الفريق الأول لتعويض غياب حارسى الفريق محمد الشناوى وشريف إكرامى للإصابة. وخاض الثنائى جانبا من التدريبات البدنية وتدريبات قوية تحت إشراف طارق سليمان.

جاء ذلك فى الوقت الذى انتظم فيه الثنائى حسام عاشور، وصلاح محسن، فى التدريبات الجماعية، وتعافى عاشور من الإصابة بشد فى منشأ العضلة الأمامية تعرض لها فى مباراة الأهلى أمام حرس الحدود، كما تعافى صلاح من آلام العضلة الضامة التى اشتكى منها قبل سفر الفريق إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب. بينما، أكتفى محمد الشناوى، حارس المرمى،بأداء جلسة علاج طبيعى وتأهيل فى «الجيم» على هامش مران أمس على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعانى الشناوى من الإصابة بالتواء فى الأنكل، تعرض لها فى مباراة الأهلى الأخيرة أمام فيتا كلوب الكونغولى، وخرج فى منتصف الشوط الأول.