شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الحميد: محمد صلاح يتعرض للتنمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمرو عبدالحميد إن «النجم المصري محمد صلاح يتعرض لحملات من التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تفسير تصريحات له بشكل خاطئ»، مؤكدًا أنه «حرام اتهام صلاح بالغرور»

وتابع خلال تقديمه برنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»،: «حزب أعداء النجاح والحاقدين ينتهزون أي فرصة للنيل من الناجحين في مصر مثل محمد صلاح».

وتابع: «محمد صلاح فخر لكل المصريين، ومصدر لسعادتنا في الوقت الحالي، وعلى الجميع دعمه ومساندته من المتربصين به».