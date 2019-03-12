شكرا لقرائتكم خبر عن الأسرار الحقيقية لتمرد صبرى رحيل فى الاتحاد السكندرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على الرغم من كونه لم يثبت جدارة كبيرة خلال 4 مواسم ونصف الموسم تواجد خلالها داخل صفوف النادى الأهلى وعدم تقديم أوراق اعتماده لجماهير وعشاق النادى خلال هذه الفترة الطويلة، فإن حالة من التعاطف انتابت أنصار النادى الأحمر عند قرار النادى الاستغناء عن خدمات صبرى رحيل، الظهير الأيسر للفريق، لصالح الاتحاد السكندرى، وذلك لما تميز به اللاعب خلال هذه الفترة من الأخلاق الرفيعة وعدم افتعال أى أزمة خلال تواجده بالنادى.

ولم يعترض «رحيل» إطلاقاً على جلوسه بديلاً لفترات طويلة فى الأهلى وخروجه من التشكيلة الأساسية للمباريات ووضعه فى الترتيب الثالث من حيث لاعبى الجبهة اليسرى، فلم يُبْدِ اعتراضاً ولم يتحدث عن الأمر، فكان بمثابة الابن المطيع لوالديه، يرضى بالأمر الواقع دون إبداء وإظهار ما بداخله، إلا أن الأمر انقلب رأساً على عقب عند انضمام اللاعب إلى صفوف الاتحاد السكندرى، حيث رفض «رحيل» استمرار جلوسه بديلاً للسيد سالم، القادم من صفوف دجلة، خصوصاً أن اللاعب يرى أنه لعب لأكبر ناديين فى مصر والوطن العربى، وهما الأهلى والزمالك، فضلاً عن أنه مثّل المنتخب الوطنى، ومن ثَمَّ فهو الأحق بالمشاركة الأساسية.

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وفتح «رحيل» النار على حلمى طولان، المدير الفنى للفريق، ما اضطر مجلس إدارة النادى، برئاسة محمد مصيلحى، إلى توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب، وخصم جزء من مستحقاته، وإحالته إلى التحقيق، مع إصدار قرار بتجميده وإيقافه لحين الاستماع لأقواله بالشؤون القانونية للنادى.

وانضم «رحيل» إلى صفوف الاتحاد فى يناير الماضى، ولم يشارك فى أى دقيقة خلال المباريات الرسمية لزعيم الثغر حتى الآن، وهو ما أغضب اللاعب بشدة، فى ظل الاعتماد بشكل رئيسى وكلى على السيد سالم، الوافد من صفوف دجلة.

«رحيل»، صاحب الـ31 عاماً، شارك فى 7 مباريات بقميص منتخب مصر الأول، من ضمنها مباراتان ضمن تصفيات مونديال روسيا 2018، التى بلغ من خلالها الفراعنة منافسات العرس العالمى، وشارك مع الأهلى فى 106 مباريات محلية وقارية، ولم يتمكن خلالها من تسجيل أى أهداف، ونجح فى صناعة 13 هدفاً لزملائه، ويمتلك «رحيل» هدفاً وحيداً فى مسيرته بالملاعب كان بقميص الزمالك فى مرمى الأوليمبى السكندرى فى موسم 2009- 2010، بعد انتقاله من مصر إلى المقاصة، وصاحبت صفقة انتقال «رحيل» من الزمالك إلى الأهلى ضجة كبرى فى صيف 2014.