محمد صلاح يرد عبر تويتر على الهجوم عليه بسبب تصريحاته بالأمس

رد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، على الانتقادات التي تعرض لها في الساعات الماضية بسبب التصريحات التي أدلى بها أمس في مؤتمر دعائي.

وكتب صلاح عبر حسابه بموقع "تويتر": "مندهش جدًا من بعض الناس اللي واقفة ومستنية أي خطأ أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم.. من الواضح إن دا بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة".

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وتعرض صلاح لانتقادات عنيفة بسبب تصريحاته أمس خاصة بعدما أكد أنه وصل لمكانة لم يصل إليها أي مصري أو عربي أو أفريقي غيره، واتهمه البعض بالغرور.

ويستعد صلاح، لخوض مواجهة حاسمة مع ليفربول غدا الأربعاء، أمام بايرن ميونخ الألماني، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، علما بأن مباراة الذهاب بإنجلترا انتهت بالتعادل السلبي.