دوري أبطال آسيا.. الهلال يكتسح الدحيل.. العين يتعادل.. وسقوط أهلي جدة

حقق فريق الهلال السعودي فوزه الثاني على التوالي في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم وتغلب على ضيفه الدحيل القطري 3 / 1 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة للبطولة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف سجله البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 25 .

وفي الشوط الثاني أدرك الياباني شويا ناكاجيما التعادل للدحيل في الدقيقة 75 ولكن بعد دقيقتين فقط سجل علي ال بليهي الهدف الثاني للهلال.

وأكد الفرنسي بافتيمبي جوميز فوز الهلال بتسجيله الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 79.

ورفع هذا الفوز رصيد الهلال إلى ست نقاط في الصدارة من انتصارين متتاليين، وتوقف رصيد الدحيل عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، ويحل العين الإماراتي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن استقلال طهران الإيراني متذيل الترتيب.

وخيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت العين الإماراتي بمضيفه استقلال طهران الإيراني اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.

وسجل فرشيد باقري هدف التقدم لإستقلال طهران في الدقيقة 54، لكن الياباني تسوكاسا شيوتاني أدرك التعادل لفريق العين في الدقيقة 82، في المباراة التي أقيمت على ملعب"ازادي" بالعاصمة الإيرانية طهران.

وحصل الفريقان على أول نقاطهما في البطولة، حيث أحتل العين المركز الثالث بفارق الأهداف أمام استقلال طهران.

وتضم المجموعة الثالثة الدحيل القطري الذي يتصدر المجموعة برصيد ثلاث نقاط ،وياتي الهلال السعودي خلفه بنفس الرصيد من النقاط ولكن فارق الاهداف لصالح الدحيل.

وبدأت المباراة بمحاولة خطيرة للعين في الدقيقة السابعة، حيث كادت رأسية مهند سالم أن تعلن تقدم الفريق الإماراتي، لكنها انتهت إلى خارج الملعب.

وبدأ استقلال طهران في شن الهجمات الخطيرة على مرمى العين ، وكاد أن يصل إلى مبتغاه حينما ارتطمت رأسية إسماعيل جونسالفيس بالعارضة لتحرمه من هدف التقدم في الدقيقة 32 .

ولم يأت الشوط الأول بجديد على مستوى النتيجة، لينتهي إلى التعادل السلبي.

وبدأ الشوط الثاني بمحاولات خطيرة للفريق المضيف، ليتمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 53 عن طريق فرشيد بقيري الذي استغل ضربة ركنية لفريقه ليضعها في شباك العين.

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وفي الدقيقة 66 ، حاول جونسالفيس تسجيل الهدف الثاني لفريقه، لكن كرته ذهبت أعلى مرمى العين.

وتمكن الياباني شيوتاني من تسجيل هدف التعادل للعين في الدقيقة 83، بعدما استغل كرة عائدة من دفاع الفريق الإيراني، ليضع الكرة في الشباك وسط ذهول جمهور استقلال طهران، لينتهي اللقاء بالتعادل ويقتسم الفريقان نقاط المباراة.

وخسر أهلي جدة السعودي أمام مضيفه باختاكور الأوزبكي، صفر / 1 ، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أسيا لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد لباختاكور، اللاعب مارات بيكمايف في الدقيقة 62 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب "باختاكور المركزي".

وتجمد رصيد الأهلي عند النقطة الثالثة في المركز الثاني مؤقتا، فيما رفع باختاكور رصيده إلى أربع نقاط في المركز الأول بالمجموعة، التي تضم أيضًا ناديي السد القطري وبيرسبوليس الإيراني.

وأهدر الأهلي فرصة الانفراد بصدارة المجموعة، خاصة وأنه فاز في المباراة الأولى على حساب ضيفه السد القطري، بعد الخسارة اليوم أمام الفريق الأوزبكي.

وبدأت المباراة وسط رغبة قوية من أهلي جدة في تحقيق الفوز الثاني في المجموعة، بعد فوزه في الجولة الأولى على السد القطري 2 / صفر ، حيث بادر إلى الهجوم عن طريق مهاجمه السوري عمر السومة، الذي أضاع أول فرصة للفريق السعودي في الدقيقة 13 لكن دفاع الفريق الأوزبكي منعه من تهديد مرماه.

وفي الدقيقة 16 سدد سعيد المولد كرة قوية لكنها جاءت أعلى مرمى باختاكور، مضيعًا على الأهلي فرصة التقدم في المباراة.

الفريق المضيف لم ينتظر طويلًا للرد على أهلي جدة، حيث انطلق خوجياكبار، داخل منطقة جزاء الأهلي، ولعب كرة عرضية لزميله بيكماييف الذي لعب الكرة برأسه خارج المرمى.

وفي الدقيقة 26، جاءت أخطر فرص باختاكور، حيث سدد داراجان سيران كرة قوية، لكنها أرتطمت بالقائم الأيسر لحارس أهلي جدة محمد العويس.

وتألق العويس ومنع باختاكور من تسجيل أول أهداف المباراة، حينما تصدى لرأسية سيران في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، الذي أنتهى بالتعادل السلبي.

وشهدت بداية الشوط الثاني مواصلة باختاكور لشن الهجمات الخطيرة على مرمى أهلي جدة، عن طريق سيران وبيكماييف، الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة 62 ، بعد أن سدد كرة قوية من أسفل الحائط البشري للاعبي الفريق السعودي معلنًا تقدم فريقه.

وحاول عمر السومة تعديل النتيجة لفريقه، لكن دفاع باختاكور تصدى له بكل قوة لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأوزبكي 1 / صفر .